Правительство РФ распорядилось восстановить Крымский мост до лета 2023 года. А именно, до 1 июля. Утвержденный документ, в котором закреплено соответствующее распоряжение, был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Важнейший объект инфраструктуры частично разрушился в результате теракта, устроенного украинскими националистами. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин отметил, что киевский режим и его пособники давно готовились к теракту и точно знали, что делают. О последствиях Киев предупреждали и неоднократно: в ответ российские войска нанесли удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.