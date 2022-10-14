В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности
Лукашенко заявил о введении режима повышенной террористической опасности
Фото: © РИА Новости / STR РИА
Перед этим в стране объявили режим контртеррористической операции.
В Белоруссии введен режим повышенной террористической опасности. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет армия Беларуси, которая дополняется уже частями Российской Федерации», — сказал политик журналистам на саммите СНГ.
До этого глава белорусского МИДа Владимир Макей сообщал, что в стране вводится режим контртеррористической операции (КТО). Причиной такой меры стали сообщения о запланированных провокациях со стороны близлежащих государств. Министр допустил попытку захвата отдельных участков территории страны.
Потом Макей уточнил об усилении контроля за обстановкой и на внешних границах в рамках КТО. Он привел слова президента Белоруссии о том, что в Минске не хотят вовлечения ни в какую горячую войну и сделают все для защиты государства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белоруссии назвали время переломного момента в спецоперации на Украине.
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