Грозит эпидемия: вирус полиомиелита поражает жителей США
Вирус полиомиелита поражает жителей США
Фото, видео: www.globallookpress.com / U Aung; 5-tv.ru
Медики рассказали, какие симптомы характеры для опасного заболевания. Людей призывают быть крайне внимательными.
В Нью-Йорке новая волна вспышки полиомиелита! Опасный вирус распространяется с бешеной скоростью — его обнаружили уже в 70 сточных водах. Он передается воздушно-капельным путем при чихании и кашле, а также через воду, предметы или пищу.
Сейчас власти обсуждают возможность всеобщей вакцинации, чтобы хоть как-то остановить распространение болезни.
А в Польше этот год оказался рекордным по числу заражений ВИЧ-инфекцией. Минздрав страны считает, что это могло произойти на фоне огромного потока беженцев с Украины. С начала года в стране было выявлено более 1500 тысяч заражений.
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