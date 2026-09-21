Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму более 90%

Предпочтения тех, кто принимал участие онлайн, немного отличается от тех, кто пришел на участки лично.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Явка на дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной думы России составила 90,88%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, подведя итоги голосования.
«По дистанционному электронному голосованию <…> высочайшая явка, явка превысила 90%, то есть это абсолютно очень осознанный выбор», — подчеркнула Памфилова.
Она добавила, что те, кто принимал участие в выборах онлайн, не были ограничены ни по времени, ни по месту. Председатель ЦИК также отметила, что результаты голосований очно и дистанционно немного отличается.
«Очевидно, предпочтение у ряда партий. Для них это хорошая информация для размышления и потенциал для дальнейшей работы», — заметила Памфилова.
Дистаннционное голосование выбрали выбрали более четырех миллионов избирателей, и реально проголосовали 3,65 миллиона человек.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. Также в некоторых регионах России они были совмещены с выборами руководителей субъектов федерации и депутатов местных законодательных органов.
Первое заседание парламента в новом составе состоится 19 октября, через 30 дней после выборов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что явка на парламентских выборах в 2026 году стала рекордной за последние годы. Свой голос отдали почти 60% россиян.
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