Выжил и не лишился прав: байкер упал под колесо на скорости 300 км/ч в Ленобласти

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Мужчина, похоже, отделался лишь легкими травмами, несмотря на серьезное нарушение и падение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Байкер упал под колесо на скорости 300 км/ч в Ленобласти и выжил

Эти кадры сделаны на скорости около 300 километров в час. Все произошло в Ленинградской области еще в августе. Но ролик разошелся в соцсетях только сейчас.

Байкер превысил скоростной режим более чем в три раза. Лямку рюкзака затянуло под колесо. Гонщика отбросило на обочину, но он выжил. И похоже, отделался лишь легкими травмами. Несмотря на столь серьезное нарушение — по правилам дорожного движения лишение прав ему не грозит.

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