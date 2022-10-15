В Кишиневе жестко разогнали толпу протестующих

В столице Молдавии разогнали протестующих, которые попытались заблокировать одну из центральных улиц. Полиция действовала жестко, при этом митингующие, тоже, так просто сдаваться не собирались. В результате произошла потасовка.

Нескольких человек, в итоге, задержали. Оппозиция попыталась установить палатки, но стражи порядка их убрали. Бессрочные протесты в Молдавии длятся уже второй месяц, люди недовольны политикой властей и требуют отставки президента Майи Санду.