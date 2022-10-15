Сенатор Алексей Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 10 161

Глава Евродипломатии заявил, РФ получит мощный военный ответ в случае применения ядерного оружия на Украине.

Сенатор Алексей Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Пословицей «что у умного на уме, у дурака на языке» в собственном прочтении ответил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на угрозы главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля. Тот прежде заявил, что в случае использования ядерного оружия против Украины Москва получит мощный военный ответ со стороны Европы.

В Евросоюзе осудили угрозы Борреля. Вскоре после заявления журналист газеты Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил со ссылкой на высокопоставленного дипломата, из ЕС, что тот не имел полномочий говорить о «военном ответе». Отмечалось: слова главы ведомства нельзя расценивать как его официальную позицию.

«Он не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — привел Норман цитату информатора.

«Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других на языке»,  — заявил на это Пушков.

Президент РФ Владимир Путин в одном из обращений к согражданам сказал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. Он добавил, что из-за рубежа Россию регулярно пытаются то пугать, то шантажировать.

Ранее, писал 5-tv.ru, Жозеп Боррель назвал Европу садом, а остальные страны — джунглями. По его мнению, «джунгли могут вторгнуться в сад», если с ними не поддерживать отношения.

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