Сенатор Алексей Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России

Пословицей «что у умного на уме, у дурака на языке» в собственном прочтении ответил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на угрозы главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля. Тот прежде заявил, что в случае использования ядерного оружия против Украины Москва получит мощный военный ответ со стороны Европы.

В Евросоюзе осудили угрозы Борреля. Вскоре после заявления журналист газеты Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил со ссылкой на высокопоставленного дипломата, из ЕС, что тот не имел полномочий говорить о «военном ответе». Отмечалось: слова главы ведомства нельзя расценивать как его официальную позицию.

«Он не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — привел Норман цитату информатора.

«Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других на языке», — заявил на это Пушков.

Президент РФ Владимир Путин в одном из обращений к согражданам сказал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике. Он добавил, что из-за рубежа Россию регулярно пытаются то пугать, то шантажировать.

Ранее, писал 5-tv.ru, Жозеп Боррель назвал Европу садом, а остальные страны — джунглями. По его мнению, «джунгли могут вторгнуться в сад», если с ними не поддерживать отношения.