Внук Пугачевой Дени Байсаров вышел на связь из Москвы: «Пока беру паузу»

Внуки исполнительницы Аллы Пугачевой путешествуют по заграницам, но, видимо, одному из них это надоело.

Внук певицы Аллы Пугачевой Дени Байсаров вышел на связь из Москвы. Молодой человек опубликовал видео в социальной сети, указав столицу в геолокации.

«Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве», — подписал запись Дени.

Также в Telegram-канале он добавил, что проводит большое количество времени с родственниками, занимается делами и в целом у него все хорошо.

«Думаю, вы понимаете, сейчас ведение соцсетей не главное. Поэтому, пока беру паузу в этих сферах», — пояснил Байсаров аудитории.

Instagram* / dennyartview

К слову, брат Байсарова Никита Пресняков тоже изредка появляется в сети, не комментируя молву о том, где находится. Как писали СМИ, он находится за рубежом, предположительно, в Литве. Перед этим, Пресняков опроверг данные о своей мобилизации, назвав их «фейком».

Также известно, что звездная бабушка молодых людей уехала в Израиль, посетив там концерт артистки Земфиры. Ранее 5-tv.ru писал о том, через сколько покинул РФ после начала частичной мобилизации Никита Пресняков.

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