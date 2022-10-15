Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 87

Культурный деятель был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.

Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

Фото: minkult.pnzreg.ru Сайт Министерства культуры Пензенской области

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Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев. Информация об этом появилась на сайте Министерства культуры Пензенской области.

«13 октября 2022 года ушел из жизни ветеран концертной организации Пензенской области заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Николаевич Хрусталев», — сказано в публикации.

В региональном Минкульте артиста назвали талантливым певцом, а также добрым и чутким человеком, ладящим с людьми. Его работа и гастрольная деятельность была успешной, как в России, так и за рубежом.

«Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения», — добавили в министерстве.

Прощание с артистом состоится сегодня днем в церкви Петра и Павла в 13:45.

Анатолий Николаевич родился в 1946 году, в поселке Умальта Амурской области. Окончил музыкальное училище в Пензе, а затем продолжил учебу в московской государственной консерватории. Концертную деятельность начал в 1967 году, став разноплановым исполнителем. В его репертуаре были романсы, арии и популярные песни. Анатолий Хрусталев был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого и как из артистов сделали «злейшими» врагами.

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Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

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