Раскрыты даты проведения учений НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень»

Зачем нужны сомнительные учения сейчас? Попытка «напугать» соседей?

Страны-участницы Североатлантического альянса проведут учения по ядерному сдерживанию под названием «Стойкий полдень» уже в ближайшие дни — с 17 по 30 октября. Об этом рассказали в пресс-службе НАТО. Уточнялось, что маневры будут проводиться на северо-западе Европы.

«Учения, которые продлятся до 30 октября, являются рутинными, повторяющимися учениями и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями», — значится в заявлении.

В пресс-службе Альянса также отметили, что участие в учениях должны принять 14 государств, порядка 60 самолетов, включая истребители нового поколения, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Известно, что полеты будут осуществляться над Бельгией, Великобританией и Северным морем.

В НАТО, в числе прочего отметили, что боевое оружие в плановых учениях применяться не будет.

Комментируя эти события, в МИД РФ отмечали, что никакой серьезной опасности они не несут. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков пояснял, что ядерные учения НАТО — традиционная практика. Между тем, когда НАТО привлекает к учениям Японию, как планируется и в этот раз, то речь уже идет о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку к отработке ядерного компонента привлекается персонал неядерных стран.

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