Завезли из Египта: в России обнаружили первый вирус гриппа H3N2

Граждане активно прививаются для профилактики традиционных осенних болезней. Но сработает ли вакцина против нового типа гриппа?

В России выделили новую разновидность гриппа, завезенную из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — приводится комментарий главы ведомства Анны Поповой.

Она подчеркнула стабильность ситуации в стране по всем респираторным инфекциям. Также Попова сказала о важности разработки новых методов оценки эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

До этого стало известно о том, что новая партия вакцины против гриппа поступила в Удмуртию. С начала прививочной кампании регион получил больше 675 тысяч доз. Кампания продлится до начала декабря. Кроме того, несколько дней назад появилась информация, что в Московской области более 1,5 миллиона человек прошли вакцинацию от гриппа с начала сезона.

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