Сбежавший из России Слепаков напугал своим видом: «Что с ухом?!»

Исполнитель находится в Израиле, поэтому отношение к нему у аудитории сейчас двоякое. Между тем, здоровье артиста вызывает опасения.

Пользователи сети переживают за здоровье исполнителя Семена Слепакова. Артист опубликовал запись, где на его ухе видно небольшую шишечку. В одном из Telegram-каналов даже задали соответствующий вопрос.

«Да бог с ней, с воблой (название песни Слепакова, Прим. ред.). А что за миленькая пипочка у Слепакова на левом ухе? Вот что любопытно», — сказано в сообщении.

Также нашелся еще один человек, который спросил о шишке.

«А что с левым ухом? Кто отрепал?» — спросил igorosutin.

Пользователи переживают за здоровье Слепакова. Источник фото: Instagram* / slepakovsemyon

К слову, Слепаков, видимо, решил последовать примеру певицы Аллы Пугачевой, «смотав удочки» и отправившись из России в Израиль. Кое-кто из слушателей назвал звезду предателем и дезертиром.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказала директор Слепакова о его отъезде в Израиль.

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