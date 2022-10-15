В Белоруссию прибыли первые эшелоны российских военных

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 349

Договоренность о развертывании совместной региональной группы войск была достигнута между главами государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

В Белоруссию прибыли первые эшелоны российских военных

Фото: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

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В Белоруссию прибыли первые эшелоны российских военных из регионального батальона. Об этом сообщило Минобороны республики.

«Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны напомнили, что решение создать региональную группировку войск принято для охраны и обороны границы Союзного государства на белорусской территории. До этого секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявлял, что Минск не будет принимать участие в войне, а также предъявлять территориальные претензии к другим странам. Однако, если государственные границы будут нарушены, Белоруссия даст отпор.

Кроме того, глава белорусского МИДа Владимир Макей говорил о скоплении техники и живой силы у границ. Он подчеркнул, что Минск примет меры. Договоренность о развертывании совместной региональной группы войск была достигнута между главами государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто призвал изымать оружие у россиян и белорусов.

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