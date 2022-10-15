Польша восстановила прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 77

Причина возникновения утечки на нефтепроводе до сих пор не расследована.

Польша восстановила прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы»

Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi

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Польша восстановила прокачку нефти по ранее поврежденному участку нефтепровода «Дружба». Об этом сообщается на сайте компании-оператора трубопровода PERN.

«В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причины повреждения нефтепровода до сих пор выясняются. Сейчас службы компании занимаются «расчисткой территории и восстановлением ее до исходного состояния».

Об утечке на нефтепроводе «Дружба», обеспечивающем поставку нефти из России в Европу, стало известно 12 октября. Она произошла на одной из двух линий западного участка объекта — примерно в 70 километрах от города Плоцка.

Позднее польская сторона сообщила, что следов диверсии на «Дружбе» не нашли. Технические специалисты внимательно исследовали место утечки и пришли к выводу, что вины третьих лиц в аварии нет.

«Дружба» — крупнейший в мире нефтепровод, он обеспечивает поставку нефти из России в Европу. Объект берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка. Один из них — северный — проходит через Белоруссию, Польшу и Германию; южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. Общая протяженность объекта составляет почти девять тысяч километров, из них порядка четырех тысяч приходится на территорию Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как политтехнолог Никллай Кремлев оценил последствия остановки нефтепровода «Дружба».

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