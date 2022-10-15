Польша восстановила прокачку нефти по поврежденному участку «Дружбы»

Польша восстановила прокачку нефти по ранее поврежденному участку нефтепровода «Дружба». Об этом сообщается на сайте компании-оператора трубопровода PERN.

«В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам Западного участка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причины повреждения нефтепровода до сих пор выясняются. Сейчас службы компании занимаются «расчисткой территории и восстановлением ее до исходного состояния».

Об утечке на нефтепроводе «Дружба», обеспечивающем поставку нефти из России в Европу, стало известно 12 октября. Она произошла на одной из двух линий западного участка объекта — примерно в 70 километрах от города Плоцка.

Позднее польская сторона сообщила, что следов диверсии на «Дружбе» не нашли. Технические специалисты внимательно исследовали место утечки и пришли к выводу, что вины третьих лиц в аварии нет.

«Дружба» — крупнейший в мире нефтепровод, он обеспечивает поставку нефти из России в Европу. Объект берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка. Один из них — северный — проходит через Белоруссию, Польшу и Германию; южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. Общая протяженность объекта составляет почти девять тысяч километров, из них порядка четырех тысяч приходится на территорию Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как политтехнолог Никллай Кремлев оценил последствия остановки нефтепровода «Дружба».