Тихий голос и оскал вместо улыбки: как вычислить маньяка в своем окружении
Психолог Сультеев назвал тихий голос и неумение улыбаться признаками маньяка
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; Личный архив Марселя Сультеева; 5-tv.ru
Одному из самых жутких серийных убийц Андрею Чикатило почти 13 лет удавалось скрывать от людей свое истинное лицо.
По внешним признакам и поведению выявить маньяка очень сложно, потому что такие люди невероятно хитры и умеют изворачиваться. Однако психолог Марсель Сультеев все же назвал три признака, которые должны как минимум заставить вас насторожиться, если они обнаружились у кого-то в вашем окружении.
«Первое — очень тихий голос даже в стрессовой ситуации. Это можно расценить, как отклонение, потому что у любого человека при определенном стрессе и гормональном всплеске меняется голос», — отметил Сультеев.
Второй и главный, по словам эксперта, признак — неадекватная реакция на происходящее. Она может проявляться, например, в том, что все вокруг плачут, а человек в этот момент смеется, или наоборот. Наконец, третий признак — неумение улыбаться.
«Очень часто у маньяков нет возможности улыбаться. Когда человек заставляет себя улыбаться и делает это больше семи раз в неделю, это тоже определенный признак», — продолжил Сультеев.
По словам психолога, мимика человека устроена так, что он улыбается или смеется при всплеске эндорфинов в организме. Если же человек лишен этого свойства и буквально заставляет себя улыбаться, а при этом его улыбка еще и напоминает оскал, то это тоже основной признак отклонений, заключил Сультеев.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что разоблачивший маньяка Чикатило следователь Исса Костоев заявил о вероятности существования нераскрытых преступлений серийного убийцы.
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