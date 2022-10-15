Тихий голос и оскал вместо улыбки: как вычислить маньяка в своем окружении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12 155

Психолог Сультеев назвал тихий голос и неумение улыбаться признаками маньяка

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Вяткин; Личный архив Марселя Сультеева; 5-tv.ru

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Одному из самых жутких серийных убийц Андрею Чикатило почти 13 лет удавалось скрывать от людей свое истинное лицо.

По внешним признакам и поведению выявить маньяка очень сложно, потому что такие люди невероятно хитры и умеют изворачиваться. Однако психолог Марсель Сультеев все же назвал три признака, которые должны как минимум заставить вас насторожиться, если они обнаружились у кого-то в вашем окружении.

«Первое — очень тихий голос даже в стрессовой ситуации. Это можно расценить, как отклонение, потому что у любого человека при определенном стрессе и гормональном всплеске меняется голос», — отметил Сультеев.

Второй и главный, по словам эксперта, признак — неадекватная реакция на происходящее. Она может проявляться, например, в том, что все вокруг плачут, а человек в этот момент смеется, или наоборот. Наконец, третий признак — неумение улыбаться.

«Очень часто у маньяков нет возможности улыбаться. Когда человек заставляет себя улыбаться и делает это больше семи раз в неделю, это тоже определенный признак», — продолжил Сультеев.

По словам психолога, мимика человека устроена так, что он улыбается или смеется при всплеске эндорфинов в организме. Если же человек лишен этого свойства и буквально заставляет себя улыбаться, а при этом его улыбка еще и напоминает оскал, то это тоже основной признак отклонений, заключил Сультеев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что разоблачивший маньяка Чикатило следователь Исса Костоев заявил о вероятности существования нераскрытых преступлений серийного убийцы.

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