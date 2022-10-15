«На дне»: в США заговорили о скорой смене политического курса по Украине

По данным специалистов, запасы оружия на военных американских складах истощены уже давно. Что же будет дальше?

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан рассказал изданию Fox News, что США скоро придется поменять свой политический курс по украинскому вопросу. В интервью он сообщил, что оружейный запасы США истощены.

Канчиан отметил, что ему удалось собрать достаточное количество информации о запасах оружия, которое еще осталось у Америки. Также он выяснил, как у США обстоят дела с промышленными мощностями. Информацию он получил от источника в администрации Джо Байдена.

«Есть некоторые области, где мы, в основном, находимся на дне бочки», — прокомментировал Канчиан.

По словам советника, военные склады почти опустошены. Количество американских установок HIMARS, «Джавелинов» и гаубиц M777 иссекает. Эксперт добавил, что сокращение численности запасов непременно приведет к тому, что Соединенные Штаты начнут включать в поставки менее качественное и устаревшее оружие. Либо и вовсе сократят количество поставок.

«Мы продолжим поддерживать Украину, но нам придется делать это другими способами. Например, мы можем предоставить аналоги, купить технику у третьих стран или замедлить процесс снабжения», — сказал Канчиан.

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