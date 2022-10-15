Илон Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Основатель Tesla и SpaceX призвал мир к прекращению политики угроз.

Илон Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет

Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de

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Риск мировой ядерной катастрофы достиг высочайшего уровня за последние 60 лет. Об этом заявил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Каждый год существует шанс, отличный от нуля, что ядерное оружие будет применено. Мы сейчас находимся в высочайшем риске за 60 лет», — написал миллиардер в Twitter.

Также Илон Маск призвал мир к прекращению ядерной полемики и политики угроз. По его словам, «было бы здорово», если бы человечество перестало целиться в себя ядерным оружием, которое уничтожит жизнь на Земле.

Ранее в этот день Маск назвал «безумием» участившуюся во всем мире риторику по поводу использования ядерного оружия. Он напомнил, что «Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса, и наоборот». Также бизнесмен удивился, как много людей в мире не знают об этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава SpaceX Илон Маск обвинил Россию в попытках «убить» интернет Starlink на Украине. Так предприниматель объяснил уход из Незалежной своей спутниковой системы, за которую власти Киева банально больше не могут платить.

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