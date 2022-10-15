Байкер влетел в пешеходов на тротуаре в Петербурге — видео с моментом ДТП

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 361

В результате аварии в Северной столице пострадали пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / lya Galakhov; 5-tv.ru

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Байкер влетел в пешеходов, когда те шли по тротуару в Санкт-Петербурге. Видео с моментом ДТП появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что мотоциклист двигался по правой полосе дороги. Внезапно в эту же полосу попытался перестроиться кроссовер черного цвета. Он задел байкера, от чего тот на скорости выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, авария произошла на Каменностровском проспекте. В результате происшествия пострадали пять человек. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии — водитель мотоцикла, 15-летний подросток и 21-летняя девушка. Также пострадали еще один 15-летний подросток и 22-летняя девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автоледи задавила 11-летнего мальчика на самокате в Петербурге.

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