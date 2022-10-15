Женщина задавила 11-летнего мальчика на перекрестке в Петербурге

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 24

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Женщина задавила 11-летнего мальчика на перекрестке в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Kreutzer

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Женщина задавила 11-летнего мальчика на перекрестке в Петербурге. О трагедии рассказали в ГУ МВД России по региону.

В заявлении отмечалось, что в ДТП попала 59-летняя женщина, передвигавшаяся на Hyundai Solaris. В момент, когда ребенок пересекал нерегулируемый перекресток на электросамокате, автоледи допустила наезд на него.

Пострадавшего после ЧП экстренно доставили в больницу, но спасти не успели. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус насмерть сбил ребенка на юго-западе Москвы.

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