Материальное положение: способы выгодно уйти в декрет

Будущей маме положены различные выплаты от государства, а сам отпуск делится на несколько частей.

Как выгодно уйти в декретный отпуск и какие выплаты при этом положены, рассказал в беседе с «Известиями» заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, отпуск включает в себя две части, а именно: по беременности и по уходу за ребенком.

Длительность первого типа отпуска может меняться. В частности, если речь идет о многоплодной беременности, то будущая мама имеет право отдыхать 140 дней, из которых 70 – дородовые, а еще столько же — послеродовые. Кроме того, уйти в отпуск раньше женщина имеет право, если есть неиспользованные дни положенного ежегодного. Дату больничного назначает врач, а когда пойти в декрет решает сама женщина

Однако, если у нее все хорошо в плане здоровья, отпуск по беременности и родам может начаться позже даты, указанной в больничном.

«Многие будущие мамы работают почти до самых родов и получают за этот период зарплату. Пособие будет ей начислено в первые дни начала отпуска по беременности и родам. А вот работать во время нахождения в отпуске по беременности и родам нельзя. Женщина не может получать одновременно и пособие, и зарплату. Даже на условиях неполного рабочего дня», — сказал Ветерков.

Женщина «в положении» имеет право на несколько выплат. Единоразово ей выплачивается пособие по беременности и родам, то есть за те самые 140 дней отдыха. Сумма исчисляется из 100% среднего заработка за два последних года.

При постановке на учет на раннем сроке через пенсионный фонд России (ПФР) ей будут платить каждый месяц при выполнении условий и признании женщины фондом нуждающейся. Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума для трудоспособных в регионе.

Помимо этого, беременной положена единовременная выплата после появления малыша на свет. Для ее получения работодателю предоставляется заявление о назначении пособия, оригинал справки из ЗАГСа о рождении ребенка, справка с места работы другого родителя о том, что он не получал такое пособие прежде.

После первых 70 дней идет отпуск по уходу за чадом, который может взять и отец. Он продлится до достижения трехлетнего возраста малышом, в то время как пособие будет выплачиваться только до полутора лет. Чтобы получать эту выплату, нужно предоставить работодателю соответствующее заявление, копию свидетельства о рождении ребенка.

При желании отпуск по уходу за ребенком делится между родителями частично. К примеру, пока малыш находится на грудном вскармливании, то отпуск может взять мама, а потом ее может сменить отец.

Такой декрет длится до достижения ребенком трехлетнего возраста, но при необходимости мать может выйти из него досрочно. Работодатель обязуется сохранить за ней рабочее место, должность и зарплату до ухода в декрет.

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