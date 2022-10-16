Пропавшую российскую актрису обнаружили мертвой

Артистка Курганского драматического театра вышла из дома 23 сентября, поиски начали через три дня.

Российская актриса Ирина Голубниченко найдена мертвой. Об этом свидетельствует информация из ориентировки российского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина пропала в Кургане несколько недель назад. Артистка вышла из дома вечером 23 сентября. Поиски начались тремя днями позже. Подробности гибели не сообщаются.

Ирина Голубниченко служила более трех десятилетий в Курганском драматическом театре. Получила известность благодаря ролям в постановках «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Пока она умирала и «Стеклянный зверинец».

Заключительной ролью в карьере Ирины Георгиевны стала героиня Мирониха в спектакле «Последний срок» по повести Валентина Распутина.

Ранее 5-tv.ru писал о звездной болезни артистов.