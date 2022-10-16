Пропавшую российскую актрису обнаружили мертвой
Актриса театра Ирина Голубниченко найдена мертвой отрядом «Лиза алерт»
Фото: lizaalert.org
Артистка Курганского драматического театра вышла из дома 23 сентября, поиски начали через три дня.
Российская актриса Ирина Голубниченко найдена мертвой. Об этом свидетельствует информация из ориентировки российского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
«Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким», — говорится в сообщении.
Уточняется, что женщина пропала в Кургане несколько недель назад. Артистка вышла из дома вечером 23 сентября. Поиски начались тремя днями позже. Подробности гибели не сообщаются.
Ирина Голубниченко служила более трех десятилетий в Курганском драматическом театре. Получила известность благодаря ролям в постановках «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Пока она умирала и «Стеклянный зверинец».
Заключительной ролью в карьере Ирины Георгиевны стала героиня Мирониха в спектакле «Последний срок» по повести Валентина Распутина.
Ранее 5-tv.ru писал о звездной болезни артистов.
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