Хрусталев предложил Варнаве родить от него ребенка: «Буду тебя содержать»
Хрусталев предложил экс-возлюбленной Варнаве родить от него ребенка
Фото, видео: ВКонтакте / Екатерина Варнава; Instagram* / kativarnava
Бывший возлюбленный знаменитой артистки предложил осуществить ее заветное желание. Она совсем недавно развелась.
Спустя несколько месяцев после развода юмористка Екатерина Варнава вновь заговорила о личной жизни. Знаменитости поступило предложение родить ребенка. Будущим отцом готов стать никто иной, как ее бывший возлюбленный Дмитрий Хрусталев. С ним актриса встречалась десять лет назад. В социальной сети Варнава разместила совместное видео со своим бывшим мужем.
«Родишь ребенка, я буду тебя содержать, а ты будешь отдавать себя», — обратился Хрусталев к Варнаве.
В ответ Варнава сначала пояснила публике слова бывшего возлюбленного, а после замолчала. Но Хрусталев не остановился.
«Неплохой вариант. Ну а что, давай попробуем еще раз? А чего нет?» — упрашивал юморист.
Варнава отказалась от предложения. Но, возможно, о своих планах Хрусталев говорил с иронией. К слову, он с 2019 года женат на певице Марии Гончарук.
Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев встречались около года. Известно, что комик делал ей предложение руки и сердца, однако юмористка не захотела строить с ним семью. После разрыва Варнава переключила свое внимание на хореографа Константина Макинькова, с которым была в отношениях около шести лет. Летом 2020 года поползли слухи о том, что артистка встречается с актером и режиссером Александром Молочниковым. Зимой 2022 года влюбленные поженились, но уже летом развелись. Теперь Молочников с теплотой вспоминает об экс-супруге, не говоря об истинных причинах расставания ни слова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем бывший муж Екатерины Варнавы закрутил роман.
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