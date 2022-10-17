«Начинать с похудения»: хирург жестко прошлась по внешности Ани Лорак

Даже регулярный уход за собой не гарантирует идеальный облик. Что мешает достичь совершенства?

Внешний вид певицы Ани Лорак существенно изменился за последнее время. Несмотря на скрупулезный уход за кожей и телом, звезда сдавать позиции не намерена. По мнению пластического хирурга Лии Гавашели, всему виной многочисленные косметологические процедуры, которые только усугубляют ситуацию.

«В первую очередь бросается в глаза увлечение косметологией: присутствует перебарщивание с филлерами на основе гиалуроновой кислоты, отечность и несоблюдение пропорций. При этом отечность, могу сказать, связана не с филлерами, а с возрастными изменениями и набором веса», — приводит ее слова StarHit.ru.

В том числе врач указала на слишком большие импланты в сравнении с ростом вокалистки. По мнению Гавашели, бюст исполнительницы увеличился из-за набора лишних килограммов, поэтому грудь теперь выглядит непропорционально. Сейчас Лорак следует поработать над фигурой и обратиться за помощью к специалисту, считает хирург.

«В идеале нужно начинать с похудения, но оно должно быть грамотным. Необходимо сдать анализы на гормоны, разобраться, с чем связан набор веса. Избавление от лишних килограммов должно быть сопряжено не только со спортом и здоровым питанием, но и с косметологией, что позволит избежать эффект обвисания тканей», — объяснила Гавашели.

Также эксперт отметила, что звезде рекомендуется убрать все филеры и уделить внимание качеству кожи. Певице подойдут аппаратные методики, например, фокусированный ультразвук и микроигольчатый RF-лифтинг. Такие процедуры содействовуют уплотнению и подтягиванию кожи, а также помогают в борьбе с морщинами.

«Что же касается размера бюста — он может уменьшиться при похудении. Если этого не произойдет, и дело действительно в размере имплантов, можно прибегнуть реэндопротезирование груди имплантами меньшего размера, соответствующими фигуре и росту», — подытожила пластический хирург.

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