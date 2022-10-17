«Начинать с похудения»: хирург жестко прошлась по внешности Ани Лорак

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 808

Пластический хирург Лия Гавашели посоветовала певице Ани Лорак сесть на диету

«Начинать с похудения»: хирург жестко прошлась по внешности Ани Лорак

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Даже регулярный уход за собой не гарантирует идеальный облик. Что мешает достичь совершенства?

Внешний вид певицы Ани Лорак существенно изменился за последнее время. Несмотря на скрупулезный уход за кожей и телом, звезда сдавать позиции не намерена. По мнению пластического хирурга Лии Гавашели, всему виной многочисленные косметологические процедуры, которые только усугубляют ситуацию.

«В первую очередь бросается в глаза увлечение косметологией: присутствует перебарщивание с филлерами на основе гиалуроновой кислоты, отечность и несоблюдение пропорций. При этом отечность, могу сказать, связана не с филлерами, а с возрастными изменениями и набором веса», — приводит ее слова StarHit.ru.

В том числе врач указала на слишком большие импланты в сравнении с ростом вокалистки. По мнению Гавашели, бюст исполнительницы увеличился из-за набора лишних килограммов, поэтому грудь теперь выглядит непропорционально. Сейчас Лорак следует поработать над фигурой и обратиться за помощью к специалисту, считает хирург.

«В идеале нужно начинать с похудения, но оно должно быть грамотным. Необходимо сдать анализы на гормоны, разобраться, с чем связан набор веса. Избавление от лишних килограммов должно быть сопряжено не только со спортом и здоровым питанием, но и с косметологией, что позволит избежать эффект обвисания тканей», — объяснила Гавашели.

Также эксперт отметила, что звезде рекомендуется убрать все филеры и уделить внимание качеству кожи. Певице подойдут аппаратные методики, например, фокусированный ультразвук и микроигольчатый RF-лифтинг. Такие процедуры содействовуют уплотнению и подтягиванию кожи, а также помогают в борьбе с морщинами.

«Что же касается размера бюста — он может уменьшиться при похудении. Если этого не произойдет, и дело действительно в размере имплантов, можно прибегнуть реэндопротезирование груди имплантами меньшего размера, соответствующими фигуре и росту», — подытожила пластический хирург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова покрылась красными пятнами из-за тяжелой болезни.

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