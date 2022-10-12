Острый приступ: Седокова покрылась красными пятнами из-за тяжелой болезни

Артистка довольно давно страдает этим заболеванием. Как она борется с ним сейчас?

Певица Анна Седокова в своем личном блоге поделилась с подписчиками личной проблемой. Из-за стресса и сильных эмоций у нее обострилась крапивница — ее старый недуг. Она даже опубликовала несколько видео, где рассказала о своем пути за необходимыми лекарствами.

«У меня начался острый приступ крапивницы, поэтому я не могу идти в зал, но могу идти в аптеку», — поделилась она.

Характерное проявление крапивницы — покрывшаяся красными пятнами кожа. Если заболевание запустить, на коже выступают волдыри, которые могут вызвать осложнения. В этом случае помочь себе можно, например, препаратами против аллергии или уколом, который стоит от 1 000 долларов.

Седокова пожаловалась поклонникам, что ей тяжело без укола, который действует два месяца. Таблетки она не принимает из-за побочного эффекта — сонливости и усталости. Несмотря на стоимость препарата в уколе, певица готова его оплатить, но это невозможно из-за сложности с логистикой. Видимо, Анне сейчас придется сэкономить. Она отметила, когда заканчивается действие препарата, новый приступ может спровоцировать любое нервное потрясение.

Однако знаменитость не унывает: артистка не планирует запускать ситуацию и верит, что она справится.

Анна Седокова — украинская поп-певица. В России стала известна как участница группы «ВИА Гра». От этого заболевания артистка страдает достаточно давно. Она неоднократно показывала своим подписчикам, как выглядит в период обострения. Артистка отмечала, что красные пятна сопровождаются жутким зудом. Кроме того, в период обострения она испытывает «все круги ада».

Как ранее писал 5-tv.ru, украинских певиц Анну Седокову, Таисию Повалий и Ани Лорак внесли в новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причины такого решения неизвестны.

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