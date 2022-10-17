🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 октября, убывающая Луна находится в Раке. Она будет благоволить смелым и непоколебимым. Не откладывайте на понедельник сложные дела и не бойтесь сделать первый шаг. Тогда вы наверняка преуспеете.

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♈ Овен

Думайте о наступившем периоде как о времени для самоанализа, Овны. Найдите минутку, чтобы остаться наедине с собой и спросить, чего вы действительно хотите. Помогают ли многочисленные усилия добиться вашей истинной цели. Как только у вас появится ясность в этом вопросе, отпустите лишние привязанности. Сделайте это с любовью и изяществом. Перед вами открываются новые горизонты.

Космический совет: чтобы добиться новых высот, нужно от чего-то отказаться.

♉ Телец

Ваши силы забирают сомнения, которыми вы себя терзаете уже не первый день. Не сдавайтесь! Вспомните о том, что суета мешает делу. Расслабьтесь, посмотрите на свой вопрос с другого ракурса. Решение придет само. И главное, побольше уверенности в себе! А еще приготовьтесь избавиться от старых убеждений и шаблонов. В частности, от навязчивых представлений о том, как все должно быть.

Космический совет: ваши силы крадут сомнения.

♊ Близнецы

Иногда начать плыть по течению просто необходимо, но у этого подхода есть существенные минусы. Сегодня звезды просят вас помнить об этом. Если у вас что-то не получается, нужно уметь принять это. Однако если на ситуацию можно повлиять с помощью разговора с человеком, то не стоит его откладывать. Во множестве случаев достаточно просто попросить, чтобы ваши потребности были удовлетворены.

Космический совет: не откладывайте на завтра важный разговор.

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♋ Рак

О вещах, которые имеют важное значение, обычно сложно говорить. Однако вы уже давно осознали опасность их заметания под ковер, Раки. Сегодня звезды призывают вас протянуть руку. Поделитесь своей точкой зрения и будьте готовы выслушать и принять ответ. Поверьте, что со временем вы найдете решение. Не бойтесь настаивать на своем — вы не обязаны нравиться всем.

Космический совет: не сдавайтесь — требуйте, чтобы ваши потребности были удовлетворены.

♌ Лев

Есть так много видов любви, Львы. Их столько же, сколько людей. Глупо подстраиваться под клише, которые окружают вас. Найдите способ общаться таким образом, который кажется вам обоим лучшим. Сегодня Вселенная дает вам шанс пересмотреть правила и выйти на новый уровень отношений с любимым человеком. Одиноких Львов звезды уверяют: новая любовь совсем рядом с вами. Покажите себя с лучшей стороны.

Космический совет: ваша любовь уникальна — она не должна быть ни на что похожа.

♍ Дева

Мы все тратим слишком много времени на беспокойство. В трудные времена мы переживаем о том, чтобы не стало хуже. А в лучшие периоды жизни боимся, что сказка вот-вот закончится. Сегодня звезды просят вас помнить: все преходяще, за минимумами следуют максимумы и наоборот. Поэтому откройте сегодня свое сердце и постарайтесь насладиться моментом. Будьте благодарны Вселенной за блага, которые имеете.

Космический совет: наслаждайтесь жизнью, что бы ни происходило.

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♎ Весы

Для вас открываются новые возможности, Весы. Не бойтесь сделать шаг вперед, Вселенная окажет вам всю необходимую поддержку. Будьте готовы принять помощь или совет от того, кто окажется рядом в трудную минуту. Звезды предупреждают, что в скором времени вас может настигнуть удача. Вы заслужили это, не упустите свой шанс.

Космический совет: не бойтесь принять дар судьбы.

♏ Скорпион

Звезды предупреждают, что вы в скором времени можете столкнуться с предательством. Причем оно грозит принести вам больше боли, чем вы могли бы ожидать. Если такое несчастье произойдет, постарайтесь не принимать его близко к сердцу. А еще обратите внимание на источник возможной угрозы. Вполне вероятно, что вам удастся его обнаружить.

Космический совет: скоро вы можете столкнуться с предательством.

♐ Стрелец

Сегодня звезды просят Стрельцов задуматься над словами Ошо: «Ум — прекрасный слуга, но опасный господин». В каких ситуациях вы поддаетесь требованиям головы и забываете про сердце? Когда вы позволяете стереотипам мышления взять над вами верх? Ответы на эти вопросы помогут вам не наделать ошибок. Чтобы достичь их, уделить немного времени медитации.

Космический совет: ум — прекрасный слуга, но опасный господин.

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♑ Козерог

Сколько можно биться над решением дилеммы, если оно все равно зависит не от вас? В этом мало проку, да и веселья тоже. Следуйте за своим сердцем, и оно вас не подведет. Попробуйте что-то новое для себя, это вас взбодрит! Неожиданная удача придет сама к вам в руки, как только вы перестанете себя терзать ненужными переживаниями. Расслабьтесь и постарайтесь наслаждаться жизнью.

Космический совет: отбросьте ненужные переживания.

♒ Водолей

Иногда успех заводит нас в темные места, и это нормально. Все в порядке, Водолеи. Знайте, что у вас есть помощь и поддержка, которые необходимы для прохождения этого этапа. Не бойтесь попросить о помощи, если она нужна вам. Помните: каждый срыв — это замаскированный прорыв. Не принимайте нарратив жертвы, ищите способ подняться на новый уровень и обязательно найдете его.

Космический совет: пора полюбить себя со всей силы.

♊ Рыбы

Воин никогда не сдается. Прочитайте это еще раз, Рыбы. Сегодня звезды просят вас закатать рукава руки и идти вперед, несмотря на синяки и шрамы. Устремите свой взор на желаемую цель и знайте, что ваша непоколебимость поможет вам пройти через все препятствия. Вселенная хочет, чтобы вы знали — у вас есть все ресурсы и необходимая поддержка. Недостающее вы получите в скором времени.

Космический совет: будьте непоколебимы, скоро вы получите желаемое.

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