Адвокат Овсянниковой подтвердил ее отъезд из России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 142

Объявленная в розыск экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова уехала из России

Адвокат Овсянниковой подтвердил ее отъезд из России

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Сбежавшая из-под домашнего ареста журналистка скрывается «под защитой одной из европейских стран».

Объявленная в розыск бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова уехала за границу. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам адвоката, Овсянникова сейчас находится «под защитой одной из европейских стран».

В августе Басманный суд обвинил журналистку в распространении фейков о ВС РФ, избрав мерой пресечения домашний арест до 9 октября. Поводом для возбуждения дела стал пикет Овсянниковой на Софийской набережной в Москве. До этого женщину несколько раз штрафовали по статье административного кодекса о дискредитации российской армии.

Известно, что ночью 1 октября Овсянникова забрала свою 11-летнюю дочь и скрылась в неизвестном направлении. По словам отца ребенка, девочка не появлялась на занятиях около месяца.

После исчезновения журналистку объявили в розыск. В то же время она сама вышла на связь в соцсети и заявила, что считает себя полностью невиновной и, начиная с 30 сентября, отказывается соблюдать установленную меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал 5-tv.ru, Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать Овсянникову, однако Басманный суд Москвы отказал в этом.

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