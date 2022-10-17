Суд взыскал с Ларисы Гузеевой более 80 тысяч рублей из-за испорченного ремонта

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Анна Свотина
Анна Свотина 565

Из-за недавнего ремонта в квартире телеведущей, у ее соседки на стенах в ванной, коридоре и на кухне появились трещины.

Суд взыскал с Ларисы Гузеевой более 80 тысяч рублей из-за испорченного ремонта

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

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В жизни популярной телеведущей Ларисы Гузеевой тянется череда судебных разбирательств, связанных с ее новой квартирой на Садовнической набережной. Сначала у актрисы не заладились отношения со студией интерьеров и мебели Елены Лебедевой. Гузеева заказала у них мебель для своих апартаментов. Однако работой осталась недовольна и отсудила восемь миллионов рублей за некачественно предоставленные услуги.

Все бы ничего, только история с квартирой продолжается. Строители звезды, которые проводили ремонтные работы, выполнили свои обязательства с нарушениями. Их действия привели к появлению трещин в стенах дома. Соседка Ларисы Гузеевой возмутилась произошедшим и подала на 63-летнюю ведущую в суд.

«Суд решил исковые требования „Сбербанк страхование“ удовлетворить, взыскать с Гузеевой Ларисы Андреевны возмещение ущерба в размере 82 тысячи рублей, а также расходы по уплате госпошлины две тысячи 660 рублей», — пояснил источник 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Мамаева показала роскошные апартаменты в Дубае на видео.

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