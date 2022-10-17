Опубликован список пострадавших жильцов из горящего дома в Ейске

Два человека погибли, еще 19 госпитализированы, включая троих детей и одну беременную женщину после пожара в девятиэтажке в Ейске, вызванном падением на жилой дом Су-34.

В распоряжении 5-tv.ru оказался предварительный список пострадавших:

Анатолий Зозуля, 1971 года рождения. Находится в реанимации. Роман Кузьмяк, 1987 года рождения Олеся Кузьмяк Ирина Цитковская, 1947 года рождения Любовь Коломейцева, 1949 года рождения

В основном у всех отравление угарным газом. Еще десять человек обратились в травму.