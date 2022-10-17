Опубликован список пострадавших жильцов из горящего дома в Ейске
| Происшествия Эксклюзив 198
Вечером на девятиэтажку упал истребитель-бомбардировщик Су-34, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Фото: © РИА Новости / Феликс Папикян
Два человека погибли, еще 19 госпитализированы, включая троих детей и одну беременную женщину после пожара в девятиэтажке в Ейске, вызванном падением на жилой дом Су-34.
В распоряжении 5-tv.ru оказался предварительный список пострадавших:
- Анатолий Зозуля, 1971 года рождения. Находится в реанимации.
- Роман Кузьмяк, 1987 года рождения
- Олеся Кузьмяк
- Ирина Цитковская, 1947 года рождения
- Любовь Коломейцева, 1949 года рождения
В основном у всех отравление угарным газом. Еще десять человек обратились в травму.
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