Беременную Ольгу Орлову поразила болезнь: «Очень тяжело дышать»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 116

Беременная Ольга Орлова рассказала, что страдает от ринита

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / olgaorlova1311

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Знаменитая телеведущая не может обойтись без лекарств. Отразится ли это на ребенке?

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в свои 44 года готовится стать мамой. Сейчас она находится на середине срока беременности. Пол ребенка знаменитость пока не раскрывала, однако вышла на связь с подписчиками в социальной сети и ответила на другие вопросы. Поклонники забеспокоились за нее и малыша.

Один из пользователей спросил, почему телеведущая говорит «в нос». Орлова рассказала, что страдает от болезни беременных — ринита. Перед предыдущими родами она уже сталкивалась с недугом, и теперь без капель для носа ей приходится туго.

«Стараюсь поменьше капать, но не получается. Очень тяжело дышать, особенно под утро», — сообщила подписчикам телеведущая.

Ольга успокоила поклонников тем, что в последнее время она чувствует себя хорошо: даже токсикоз остался позади. Он был у нее на ранних сроках беременности.

Со своим мужем, бизнесменом Валерием, знаменитость познакомилась в столичном ресторане. Он долго боялся показать свои чувства, но все же решился сделать первый шаг. Спустя два года пара сыграла свадьбу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Орлова не планирует уходить в декретный отпуск. После родов она хочет оставить ребенка под присмотром няни.

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