Илон Маск отказался от денег Пентагона для работы Starlink на Украине
Бизнесмен менял свою позицию относительно работы спутниковой сети на Украине несколько раз. Теперь же он четко решил, что продолжит заниматься благотворительностью.
Фото: www.globallookpress.com / Kim Shiflett
Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отозвал запрос к Пентагону о финансировании работы Starlink на Украине. Соответствующее заявление он сделал в Twitter после того, как в Министерстве обороны США предложили выделить средства на оплату спутниковой системы из Инициативы содействия безопасности Украины — специальной программы, предназначенной для оказания постоянной поддержки украинской армии.
«SpaceX уже отозвал запрос о финансировании», — кратко сообщил Маск.
К слову, в последнее время из Украины поступали жалобы на сбои в работе системы. Чуть позже телеканал CNN, ссылаясь на документы, поступившие в его распоряжение, сообщил, что компания SpaceX уведомила Пентагон о нежелании больше платить за услуги спутниковой сети на Украине.
Starlink имеет огромное значение для украинских боевиков. Благодаря ей Вооруженные силы Украины (ВСУ) координировали свои действия, когда сотовая связь не работала, а интернет отсутствовал. Илон Маск требовал, чтобы Незалежная заплатила многомиллионный долг за услуги системы. Ни уговоры Киева, ни просьбы Вашингтона на миллиардера о безвозмездной помощи не действовали. Но вскоре Маск все же пошел на поводу и согласился продолжать финансирование Starlink из своего кармана.
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