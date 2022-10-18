Илон Маск отказался от денег Пентагона для работы Starlink на Украине

Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск отозвал запрос к Пентагону о финансировании работы Starlink на Украине. Соответствующее заявление он сделал в Twitter после того, как в Министерстве обороны США предложили выделить средства на оплату спутниковой системы из Инициативы содействия безопасности Украины — специальной программы, предназначенной для оказания постоянной поддержки украинской армии.

«SpaceX уже отозвал запрос о финансировании», — кратко сообщил Маск.

К слову, в последнее время из Украины поступали жалобы на сбои в работе системы. Чуть позже телеканал CNN, ссылаясь на документы, поступившие в его распоряжение, сообщил, что компания SpaceX уведомила Пентагон о нежелании больше платить за услуги спутниковой сети на Украине.

Starlink имеет огромное значение для украинских боевиков. Благодаря ей Вооруженные силы Украины (ВСУ) координировали свои действия, когда сотовая связь не работала, а интернет отсутствовал. Илон Маск требовал, чтобы Незалежная заплатила многомиллионный долг за услуги системы. Ни уговоры Киева, ни просьбы Вашингтона на миллиардера о безвозмездной помощи не действовали. Но вскоре Маск все же пошел на поводу и согласился продолжать финансирование Starlink из своего кармана.

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