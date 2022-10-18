🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 октября, убывающая Луна находится в Льве. Она будет благоприятствовать всем, кто готов впустить в свою жизнь нечто новое и отказаться от старых установок и шаблонов.

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♈ Овен

Сегодня звезды просят вас внимательно просмотреть список друзей. Найдите в нем тех, кто поддерживает ваш рост, и тех, кто сдерживает его. На самом деле в глубине души вы уже знаете, кто остается с вами только до тех пор, пока все хорошо. Пришло время мягко отказаться от связей, которые в больше не служат вашему благу. Первое правило заботы о себе: научиться ставить себя выше всех остальных.

Космический совет: перестаньте тратить силы на людей, которые не сделают того же для вас.

♉ Телец

Этот день вашей жизни будет посвящен отказу от сопротивления и принятию течения. Речь идет о максимальном использовании возможностей, которые предоставляет Вселенная. Речь идет о том, чтобы довериться импульсам, которые вы получаете из ниоткуда, и сделать гигантский скачок в направлении роста. Помните, что страх и вера обычно сосуществуют. Наберитесь смелости и удивите самого себя.

Космический совет: будьте смелее и не бойтесь рискнуть.

♊ Близнецы

Рост — не всегда линейный процесс. Нередко он представляет собой спираль — вы будто бы снова и снова оказываетесь в одной и той же точке. Однако с каждым разом вы смотрите на ситуацию с более высокой точки. Подумайте об этом и заметите, что стали значительно опытнее. Представьте, что вас ждет последнее испытание. Ваша готовность изменить старый сценарий поможет вам перейти на следующий уровень.

Космический совет: пришло время разорвать связи с прошлым.

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♋ Рак

Вы находитесь в поворотном моменте, Раки. У вас есть выбор: оставить прошлое в прошлом или нести его вперед. Звезды рекомендуют выбрать свободу и отдать приоритет любви. Да, такой выбор может сначала причинить боль, но со временем окажется единственно правильным. Внутренне вы готовы изменить парадигму. Откройте портал прощения и отпустите обиды — в первую очередь ради себя.

Космический совет: оставьте прошлое в прошлом.

♌ Лев

Теперь вы ясно видите, Львы, как все обернулось в вашу пользу. Как вас защищала, а не наказывала Вселенная. Как постоянно направляла вас в направлении роста. В начале недели вы улыбаетесь своей самой яркой улыбкой, благодарите высшие силы как за свое настоящее, так и за свое прошлое. Продолжайте создавать будущее с осторожным оптимизмом. Впереди еще много всего прекрасного!

Космический совет: продолжайте двигаться вперед, у вас все получается!

♍ Дева

Суть успеха в том, что его можно использовать для привлечения еще большего успеха. Конечно, при условии, что вы максимально используете предоставленные вам возможности. Разыгрывайте свои карты с умом, Девы. Вы становитесь боссом, которым всегда должны были быть. Для некоторых, например, это может быть временем расширения бизнеса. Не ограничивайте себя географически. Неизвестные направления манят.

Космический совет: пришло время взять все в свои руки.

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♎ Весы

Все или ничего, Весы! Возможно, некоторые из вас решатся на длительные отношения. Сыграйте активную роль в формировании своего будущего, конечно же, оставив возможности для импровизации! Те же из вас, кто уже обменялся клятвами, могут подумать о работе над своим браком. Не позволяйте рутинным обязанностям стать причиной расставания. Приложите максимум усилий, чтобы провести время друг с другом.

Космический совет: обратите внимание на свою личную жизнь.

♏ Скорпион

В вашей жизни было время, когда вам приходилось прикладывать усилия, чтобы настроиться на «позитивные мысли». Был период, когда оптимизм требовал от вас очень серьезных усилий. Однако прямо сейчас вы испытываете изменения на фундаментальном уровне, Скорпионы. Вы ощущаете, что у конца и начала общий источник. Откройте сердце изменениям. Пусть то, что должно рухнуть, уйдет в прошлое.

Космический совет: позвольте всему идти своим чередом.

♐ Стрелец

Помните, когда вы не могли делать все то, что можете сейчас? Помните, когда у вас не было ресурсов, которые есть в данный момент? Найдите минутку, чтобы оценить, как далеко вы продвинулись, Стрельцы. Вспомните все методы, которые помогли вам добиться своих целей. Время от времени важно посмотреть на себя и свой путь глазами гордости. Скоро вас ждет еще один прорывной момент. Побудьте немного на паузе, пока есть время.

Космический совет: найдите минутку, чтобы оценить, как далеко вы продвинулись.

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♑ Козерог

Не получилось и ладно, Козероги! Просто ваши ожидания не оправдались. Вы, конечно, можете спуститься по спирали жалости к себе. Но лучше подняться и попытаться снова. Вы больше не играете роль жертвы. Вы закончили обвинять обстоятельства в том, что все идет не по плану. Превратите боль в опыт, а грусть — в оптимизм. Они помогут вам воплотить даже самую смелую мечту.

Космический совет: превратите свою боль в силу.

♒ Водолей

Что если вы и есть тот, кто стоит на вашем пути, Водолеи? Что делать, если вы сами саботируете свой успех? Сделайте шаг назад и хорошенько взгляните на все обстоятельства. Это поможет вам понять, где и какие вам нужно внести коррективы. Отпустите ложное чувство контроля и поверьте в себя. Вы ждали перемен довольно долго. И вы готовы к ним.

Космический совет: перестаньте мешать себе исполнить свою мечту.

♊ Рыбы

Все, с кем мы пересекаемся, знают то, чего не знаем мы. Уделите пристальное внимание отношениям, которые вы привлекаете в свою жизнь. Это поможет увидеть подлинную причину всего происходящего. Для некоторых из вас это может быть время для общения с духовным учителем, наставником или гидом. Держите свое эго в стороне и будьте восприимчивы к мудрости, которая приходит.

Космический совет: обратите внимание на слова окружающих, возможно вы услышите нечто ценное.

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