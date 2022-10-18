Генпрокуратура РФ предложила защитить обманутых дольщиков жилищными сертификатами

Обманутым дольщикам станет проще получить свое жилье. Генпрокуратура внесла в Госдуму законопроект о предоставлении им жилищных сертификатов.

Их, как пишут «Известия», можно будет использовать для покупки и строительства жилья, в качестве взноса на ипотеку или ее погашение и для прочих целей. Срок действия подобных сертификатов — три года. И они будут ежегодно индексироваться в соответствии с уровнем инфляции.

Сегодня обманутым дольщикам, по закону, достраивают дом или выдают компенсацию в деньгах. Но этих средств может и не хватить. А такие именные сертификаты помогут людям быстрее решать свой жилищный вопрос, считают эксперты издания. Всего в России сегодня около 100 тысяч обманутых дольщиков.