Генпрокуратура РФ предложила защитить обманутых дольщиков жилищными сертификатами

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Сотрудники надзорного ведомства внесли в Госдуму законопроект, который поможет десяткам тысяч обманутых россиян.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Обманутым дольщикам станет проще получить свое жилье. Генпрокуратура внесла в Госдуму законопроект о предоставлении им жилищных сертификатов.

Их, как пишут «Известия», можно будет использовать для покупки и строительства жилья, в качестве взноса на ипотеку или ее погашение и для прочих целей. Срок действия подобных сертификатов — три года. И они будут ежегодно индексироваться в соответствии с уровнем инфляции.

Сегодня обманутым дольщикам, по закону, достраивают дом или выдают компенсацию в деньгах. Но этих средств может и не хватить. А такие именные сертификаты помогут людям быстрее решать свой жилищный вопрос, считают эксперты издания. Всего в России сегодня около 100 тысяч обманутых дольщиков.

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