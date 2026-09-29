Памфилова вручила удостоверения представителям пяти парламентских партий

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова вручила удостоверения избранным депутатам Госдумы IX созыва от пяти партий.

«Позвольте вручить удостоверения представителям всех пяти политических партий, прошедших в Государственную Думу, которые зарегистрированы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва», — сказала Памфилова в ходе собрания.

От партии КПРФ удостоверения получили Геннадий Зюганов, Дмитрий Новиков и Юрий Афонин, от «Единой России» — Александр Сидякин и Владислав Головин. В свою очередь, ЛДПР представляли, в том числе, Леонид Слуцкий, Мария Воропаева, «Новых людей» — Сардана Авксентьева, Ольга Степченко и Александр Демин, а «Справедливую Россию» — Олег Чернышев и Сергей Кабышев.

Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября 2026 года. По итогу голосования места в думе распределились следующим образом: 349 — «Единая Россия», 37 — КПРФ, 23 — ЛДПР, 19 — «Новые люди», 17 — «Справедлива Россия» и одно — партия «Родина. Также мандаты получили четыре самовыдвиженца.

Ранее Элла Памфилова встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Председатель ЦИК рассказала главе государства о рисках избирательной комиссии на прошедших выборах. По ее словам, в 11 регионах были повреждены или разрушены 75 зданий, где находились участковые избирательные комиссии.

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