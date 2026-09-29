Памфилова вручила удостоверения представителям пяти парламентских партий

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 29 0

Выборы депутатов в Госдуму IX созыва прошли с 18 по 20 сентября.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова вручила удостоверения избранным депутатам Госдумы IX созыва от пяти партий.

«Позвольте вручить удостоверения представителям всех пяти политических партий, прошедших в Государственную Думу, которые зарегистрированы депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва», — сказала Памфилова в ходе собрания.

От партии КПРФ удостоверения получили Геннадий Зюганов, Дмитрий Новиков и Юрий Афонин, от «Единой России» — Александр Сидякин и Владислав Головин. В свою очередь, ЛДПР представляли, в том числе, Леонид Слуцкий, Мария Воропаева, «Новых людей» — Сардана Авксентьева, Ольга Степченко и Александр Демин, а «Справедливую Россию» — Олег Чернышев и Сергей Кабышев.

Выборы в Госдуму прошли с 18 по 20 сентября 2026 года. По итогу голосования места в думе распределились следующим образом: 349 — «Единая Россия», 37 — КПРФ, 23 — ЛДПР, 19 — «Новые люди», 17 — «Справедлива Россия» и одно — партия «Родина. Также мандаты получили четыре самовыдвиженца.

Ранее Элла Памфилова встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Председатель ЦИК рассказала главе государства о рисках избирательной комиссии на прошедших выборах. По ее словам, в 11 регионах были повреждены или разрушены 75 зданий, где находились участковые избирательные комиссии.

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Памфилова вручила удостоверения представителям пяти парламентских партий

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