«Такого мы не видели много лет»: фермеры в США превращаются в нищих

Миллионы американцев не в силах оплачивать счета из-за уровня инфляции в Соединенных Штатах.

Главная интрига в США на ближайшие три недели: с каким отрывом республиканцы победят на промежуточных выборах? Пока президент-демократ Джо Байден безуспешно борется с инфляцией, ростом стоимости жизни и энергокризисом, республиканцы набирают политические очки.

А тут еще и масштабная засуха: по прогнозам, до сорока миллионов американцев рискуют остаться без питьевой воды. И это без учета тех, кто недосчитается урожая. Репортаж корреспондента «Известий» Снежанны Назаренко о продовольственном кризисе.

Калифорнийский фермер Аарон Барселос показывает грядки, на которых в этом году почти не взошли овощи. Все дело в засухе: не было дождей. Теперь нет и урожая, а значит нечем будет платить за семена. Круг банкротства замкнулся.

«Засуха — это проблема номер один для нас. В Калифорнии наша земля, по сути, — пустыня в Центральной долине. Такого мы не видели уже много лет. И без воды мы просто не вырастим ничего. Чтобы не рисковать, даже сажать не будем, воды для полива нет», — пожаловался фермер Аарон Барселос.

В такой ситуации сразу пять штатов США. Фермеры превращаются в нищих, а 40 миллионов американцев рискуют еще и остаться без питьевой воды. Но по центральным каналам об этом никто не говорит. Власти не устраивают экстренных совещаний, никто не обещает помочь деньгами. Как будто проблемы вообще не существует.

«Все высохло. Меньше половины наших полей засажено. Мы ничего не можем сделать, остается только наблюдать за прогрессирующей засухой», — говорит фермер Нэнси Кейвуд.

Все это приведет к росту цен на продукты, а инфляция в стране уже сейчас такова, что миллионы американцев не в состоянии оплачивать даже счета. По официальной статистике, сейчас в США не доедает пять миллионов семей — это в два раза больше, чем в прошлом году. Шеннон Филипс-Хант рассказывает, что пошла искать вторую работу, чтобы просто не замерзнуть зимой.

«Я сильно обеспокоена. В прошлом году наши счета подскочили выше 100 долларов в самый холодный зимний период. Думаю, в этом году они будут еще выше», — заявила фермер Шэннон Филлипс-Хант.

И вот что советуют американцам нынешние власти: починить старые печи, заменить уплотнители на дверях и окнах, закупить одеялами. Никакой господдержки не предусмотрено, разве что бесплатные продукты. Правда, судя по этому видео, там на полках в основном чипсы.

Такая слабая позиция властей по ключевым экономическим вопросам сказывается на политической обстановке. Сейчас у руля демократы, но выборы, как и зима, близко — уже 8 ноября. Ряд губернаторов и половина Конгресса могут распрощаться с теплыми креслами, считают эксперты, поскольку жители им больше не верят. Впрочем, не нравится американцам и позиция республиканцев, которые готовы поддерживать богатый бизнес, но не фермеров.

«Это уже не просто противостояние демократов с республиканцами или консерваторов с либералами. У демократов есть семьи, которые надо кормить. Независимым нужно заправлять свои машины. Не важно, какой у тебя цвет кожи, пол, вероисповедание. Обнищание коснулось всех. Перед его лицом все равны», — сказал телеведущий Чарли Херт.

Социологи уже предрекают, что американцы могут вообще не пойти на выборы этой осенью, потому что ни одна из партий не предлагает внятного плана, как решить экономические проблемы, помочь тем, кто пострадал от аномальной погоды и побороть инфляцию. В США хотят голосовать за дешевые бензин и помидоры, а не за амбиции политического истеблишмента.