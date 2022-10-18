В России открыт новый туристический маршрут через Запорожскую область

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Лев Пророков
Лев Пророков 58

Открытие нового транзита стало возможным благодаря капитальному ремонту трасы Мелитополь — Бердянск.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Для россиян стал доступен новый транспортный путь из Крыма. Он пролегает через территорию Запорожской области. Протяженность маршрута — 387 километров. Начинается он с Джанкоя, пролегает через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и завершается в Таганроге.

Открытие нового транзита стало возможным благодаря капитальному ремонту трасы Мелитополь — Бердянск, где отремонтировали более 100 километров дорог. И работа в этом направлении продолжается.

В этом помогает новый мобильный асфальтовый завод. Его привезли из Самары. Работают там в основном местные жители. Раньше в Запорожской области было и свое предприятие, но после начала спецоперации его разграбили.

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