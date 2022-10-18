Жилье и большая зарплата: какие профессии нужны в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Известно, что в новых российских регионах появилось более двух тысяч новых вакансий. Какие условия предлагают работодатели?

Ищут продавцов, врачей, учителей и квалифицированных рабочих. В Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях появились более двух тысяч новых вакансий.

По информации «Известий», некоторым специалистам предлагают бесплатное жилье и зарплату до 160 тысяч рублей. Но, как говорят эксперты, увеличение числа объявлений не означает снижения уровня безработицы.

«У вас может быть тысяча вакансий и сидеть 500 человек, которые к этим вакансиям не имеют никакого отношения. Никак не займет эту вакансию», — заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

И хотя вакансий на новых территориях становится больше — это преимущественно низкооплачиваемая работа. Самые скромные заработки обещают учителям, психологам, грузчикам и уборщикам — в пределах десяти тысяч рублей. Это почти в полтора раза меньше российского МРОТ.