Скрестили два ковида: ученые создали очень летальный и заразный штамм коронавируса

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Бостонские ученые вывели крайне заразный и летальный штамм коронавируса для работы по созданию универсальной вакцины

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry; 5-tv.ru

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Результаты впечатляют: гибрид создает в пять раз больше вирусных частиц, чем «омикрон», и является самой заразной версией вируса.

«Это невозможно» — говорили они. Ученые в США создали новый штамм коронавируса. Вариант представляет собой гибрид «омикрона» и оригинального вируса из Уханя. Получившийся патоген сочетает в себе высокую заразность первого и высокую же летальность второго штаммов.

В Бостонском университете заявили, что эксперименты на мышах демонстрируют высокую смертность — до 80%. Опробовали штамм и на человеческих клетках. Результаты впечатляют: гибрид создает в пять раз больше вирусных частиц, чем «омикрон». А значит — является самой заразной версией COVID-19.

И хотя потенциальная опасность исследования крайне высока, ученые уверяют, что оно лишь приближает науку к разработке универсальной и максимально эффективной вакцины.

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