Соседов о причинах успеха Цоя: «Ничего своего, стал поющей газетой»

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 48

Сергей Соседов объяснил причину успеха Виктора Цоя исключительно имиджем

Фото, видео: © РИА Новости / Галина Кмит; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Музыкальный критик уверен, что самый знаменитый рокер в России прославился отнюдь не благодаря музыкальному творчеству.

Человек-легенда, герой русского рока Виктор Цой всегда пел простые и понятные песни. Его хиты звучат даже сегодня. Почему лидер группы «Кино» так быстро стал народным героем, 5-tv.ru спросил музыкального критика Сергея Соседова.

Журналист выразил уверенность, что успехом рок-музыкант обязан своему имиджу, а не музыкальному творчеству.

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«Что там пел Цой? Ничего особенно он не спел, я вас умоляю. Взятые мелодии из Depeche Mode? Там ничего не было своего оригинального. Не было ничего от слова „совсем“. Это все было „слизано“ с западных групп. „Мы ждем перемен“ — не он сказал! Это сказал Горбачев. И на всех газетах были аншлаги — „Мы ждем перемен“. Витя Цой стал „поющей газетой“. Он ничего вообще не привнес в музыку. Он привнес как герой, как личность», — заявил Сергей Соседов.

Музыкальный критик добавил, что

«Новый герой, такой же из народа, истопник. В котельной истопником служил, никаких консерваторий, никаких Ипполитова — Иванова — ничего. Никаких Генесинок. Послушайте его тексты, они очень примитивные, там полно ошибок. Это именно герой. Клюнули на этот образ, открытость, естественность. Какие у нас были на эстраде? Напомаженные, на голове лак, парики дорогие, нашлепки. А тут простой парень вышел. <…> Новые герои — новое мышление. Это все благодаря перестройке», — уверен эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что на аукционе продают тайную запись квартирника Цоя.

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