Работа на удаленке повышает риск тромбоза. Как избежать болезни?

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Хирург Доронин предупредил о риске возникновения тромбоза из-за удаленки

Работа на удаленке повышает риск тромбоза. Как избежать болезни?

Фото: Depositphotos / 8Variety

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Болезнь в первую очередь грозит тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Удаленная работа снижает физическую активность офисных работников, что приводит к проблемам со здоровьем, в том числе возникновению тромбоза. Об этом предупредил сердечно-сосудистый хирург Игорь Доронин.

«С усилением цифровизации у людей все меньше поводов выходить из дома и двигаться в целом. Этому способствует и удаленная работа, и развитие таких сервисов, как доставка продуктов и еды на дом. А снижение физической активности провоцирует массу заболеваний, одним из которых является тромбоз», — цитирует медика «Российская газета».

Доронин отметил, что тромбоз считается возрастной болезнью и развивается чаще всего после 60 лет, однако может возникнуть и раньше. К основным факторам риска врач отнес малоподвижный (сидячий) образ жизни, при котором в ногах уменьшается циркуляция крови, что способствует образованию тромбов.

«К малоподвижным людям можно отнести офисных работников, которые не занимаются спортом, а также тех, кто вынужден долгое время соблюдать постельный режим, например, в связи с болезнью», — отметил Доронин.

К развитию тромбоза также ведут избыточный вес и ожирение, когда у человека создается дополнительное давление на вены. Та же проблема может возникнуть и у беременных, у которых, к тому же, происходит физиологическое сгущение крови. При этом риск развития тромбоза сохраняется не только во время беременности, но и до шести недель после рождения ребенка, подчеркнул доктор.

Риск тромбоза существенно повышает курение, так как вещества, содержащиеся в табачном дыме, ухудшают свертываемость крови. Наконец, в группе риска — люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и онкологические больные.

Также Доронин назвал симптомы болезни, которые просигнализируют, что нужно немедленно идти врачу.

«Если говорить о тромбозе вен нижних конечностей, то его симптомами являются сильная острая боль, отек ноги или ног, изменение цвета кожи от синюшного до темно синего или багрового. Также может усилиться венозный рисунок на ноге», — пояснил хирург.

Для профилактики тромбоза он порекомендовал чередовать отдых и физическую активность — прогулки, занятия спортом. Наряду с этим нужно следить за своим весом, поскольку лишние килограммы способствуют многим недугам, в том числе образованию тромбов.

Кроме того, Доронин посоветовал пить достаточное количество воды, так как она разжижает кровь и препятствует образованию тромбов. И последняя рекомендация — полный отказ от алкоголя и сигарет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о четырех сигналах организма об образовании тромба во время сна.

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