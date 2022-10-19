После столкновения двух автомобилей авария стала массовой — к ним присоединились еще три машины. Пострадали четыре человека.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла в центре Москвы. На кадрах, которые оказались в распоряжении «Известий», полицейская машина с включенными спецсигналами выезжает на перекресток.

В это время на большой скорости в нее влетает внедорожник. От удара полицейский автомобиль отбросило к тротуару. Далее к людям в салоне подбежали прохожие. Известно, что позже на этом же месте столкнулись еще три автомобиля.

Всего в аварии пострадали четыре человека, включая одного полицейского. Всем им была оказана медицинская помощь.