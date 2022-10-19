Власти Запорожской области заявили о массированном ударе ВСУ по Энергодару.

В районе местной ТЭС и промзоны было зафиксировано более десяти попаданий украинской артиллерии. Под ударом находятся и другие районы города.

Обстрел начался накануне вечером и продолжается до сих пор. В Энергодаре частично пропало электричество. Степень разрушений в городе уточняется.