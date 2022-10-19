ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару — власти

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Обстрел начался накануне вечером и продолжается до сих пор.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Власти Запорожской области заявили о массированном ударе ВСУ по Энергодару.

В районе местной ТЭС и промзоны было зафиксировано более десяти попаданий украинской артиллерии. Под ударом находятся и другие районы города.

Обстрел начался накануне вечером и продолжается до сих пор. В Энергодаре частично пропало электричество. Степень разрушений в городе уточняется.

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