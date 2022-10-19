ВСУ нанесли массированный удар по Энергодару — власти
Обстрел начался накануне вечером и продолжается до сих пор.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru
Власти Запорожской области заявили о массированном ударе ВСУ по Энергодару.
В районе местной ТЭС и промзоны было зафиксировано более десяти попаданий украинской артиллерии. Под ударом находятся и другие районы города.
Обстрел начался накануне вечером и продолжается до сих пор. В Энергодаре частично пропало электричество. Степень разрушений в городе уточняется.
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