Меньшова оценила 88-летнего Познера как интервьюера: «Устаревшая манера говорить»

По мнению телеведущей, ее пожилой коллега уступает в мастерстве современным звездам жанра, таким как Ирина Шихман.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова считает, что знаменитый интервьюер Владимир Познер к своим 88 годам потерял в мастерстве и заметно отстал от коллег. Такое мнение о считавшемся прежде главным интервьюером страны человеке она выразила в ходе онлайн-шоу «ОК на связи!».

Дочь режиссера Владимира Меньшова, ныне покойного, и артистки Веры Алентовой состоялась в театре, кино и на телевидении. В течение многих лет она ведет популярные ток-шоу, получила в соответствующей номинации премию «ТЭФИ» в далеком 1999 году, относительно недавно снимает контент для канала на YouTube, где тоже берет интервью.

Юлия Меньшова, актриса, телеведущая, лауреат "ТЭФИ". Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По мнению 53-летней Меньшовой, ее старший коллега уже не в силах бороться с успехом Ирины Шихман, например, которая умеет брать интервью «профессионально и разносторонне». В том числе приглашая в эфир людей противоположных взглядов, политической позиции и мировоззрения в целом. Познер же покинул телеэкраны в феврале неслучайно, полагает ведущая.

«Манера Владимира Познера говорить с гостями мне кажется уже устаревшей. Когда он приглашает людей на интервью, он вместе с командой совершает крупные ошибки. Например, когда к Познеру приходит гость из театральной среды, он может перепутать факты в биографии», — сказала актриса.

Несмотря на перечисленные изъяны в работе, Познер, отметила Меньшова, остается очень интересным человеком, хорошо подкованным в умении вести политические интервью. Сама артистка заявила, что беседы проводит не «портретные», а «раскрывающие». Она всегда интересуется позицией собеседника и его мыслями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Познер прокомментировал свою госпитализацию.