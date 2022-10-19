Роснано может быть расформирована из-за убыточности

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

«Ведомости»: правительство думает о расформировании Роснано из-за санкций

Роснано может быть расформирована из-за убыточности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / POLEVAYA TATIANA

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Сохранятся только те портфельные компании, которые значительны для технологического развития РФ.

Российское правительство рассматривает варианты расформирования компании Роснано в связи с убыточностью. Об этом сообщило издание «Ведомости», сославшись на трех федеральных чиновников и близкий к компании источник. По их словам, ситуация усугубилась на фоне санкций.

Должностные лица объяснили, что политика ликвидации предполагает энергичную реализацию активов госкомпании и сохранения того количества портфельных компаний Роснано, которые значительны для технологического развития нашего государства.

Один из инсайдеров отметил, что в правительстве думают о рентабельности и дееспособности госкомпании благодаря бюджету в существующих реалиях. Указано, что министр финансов Антон Силуанов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о перспективах Роснано.

«Мы наблюдаем за финансовым состоянием госкомпании в рамках обновленного совета директоров. Все обязательства, в том числе покрытые госгарантиями, будут выполнены в полном объеме. Мы продолжаем работу по стабилизации текущей ситуации и обеспечению устойчивого финансового состояния общества», — объяснил он.

Еще в июне Путин встретился с главой компании Сергеем Куликовым. По итогам он сообщил, что главной задачей Роснано является оздоровление финансовой ситуации в компании. По словам Куликова, компания преодолела большой путь от госкорпорации до акционерного общества и теперь наступило время частно-государственного партнерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Роснано ответил на вопрос Путина об импортозамещении.

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