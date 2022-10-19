«Как улитка»: названы способы пережить вынужденное одиночество

Если в жизни наступает момент, когда всем правит случай, нужно самим начинать действовать.

События последних трех лет оказывают гнетущее влияние на психику. Срабатывает «эффект улитки»: хочется забраться в свой дом, закрыться, отгородиться от всех физических и информационных раздражителей. Экономист и колумнист «Российской газеты» Яков Миркин считает, что люди как никогда закрылись друг от друга, «кто стенами, а кто душой».

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Подобное личное заточение опирается на определенные принципы. Эксперт составил подробный список правил самосохранения в условиях вынужденного одиночества. По мнению эксперта, морально непростой период стоит воспринимать как «захватывающее приключение» и пройти вместе с близким человеком.

«Отличное время, чтобы съехаться. Обняться (так намного легче)», — считает профессор Миркин.

На это время нужны личные проекты: попытаться сделать крупное, достичь новых вершин, — для себя и для всех. Движение должно быть в гору, а не под сходящую лавину. При этом важно не замыкаться в себе, смотреть на все любопытными глазами.

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Больше общаться с друзьями, коллегами, сделать телефонные звонки, которые откладывались неделями или месяцами. Колумнист «Российской газеты» напоминает, что не нужно загонять себя в боль, ярость, ненависть, слепоту. Принцип «Оберегать себя» актуален как никогда.

«Естественный отбор работает на полную катушку. Не быть фанатиком одной идеи. Быть рациональным», — подчеркивает экономист.

Потери, к сожалению, неизбежны. К ним стоит относиться философски. Как? Вытеснять из сознания. Самое главное, уверен колумнист, — не слабеть. Это время не растраченное, это время полученное.

Настраивая себя на нужный лад, адаптируясь под текущую ситуацию, не стоит забывать, что мир ждет ваших действий, а не бездвижного созерцания. Яков Миркин напоминает, чтобы оставаться активным, нужно жить и творить, слушать и читать, чтобы отделить зерна, правду, от плевел.

«Понимать, в чем риски, представлять их чувственно, как все будет, если они наступят. Ловить тренды — выше риски или ниже. Чуять их на кончиках пальцев», — советует эксперт.

Постараться опережать события хотя бы на шаг, опережать толпу и не тешить себя иллюзиями — одно из правил, которое поможет не прогибаться под изменчивый мир.

«Жить на полную катушку. Не отнимать у себя время жизни. Делать, что должно, на стороне добра. Четко различать, где добро и где зло», — заключил Миркин.

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