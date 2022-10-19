В бегах: звездный адвокат Вадим Лялин сбежал из СИЗО в Москве

Известного афериста, который «прославился» мошенничеством в особо крупном размере, сразу объявили в розыск.

В прошлом адвокат Вадим Лялин защищал в суде звездные интересы рэпера Жигана, певца Стаса Костюшкина, футболиста Романа Широкова. Однако он в одночасье лишился своего статуса и авторитета из-за жажды наживы.

Правозащитник звезд спорта и шоу-бизнеса попался на мошенничестве в особо крупном размере. Два миллиона евро адвокат требовал за свою «помощь» в смягчении меры пресечения в одном громком деле.

В апреле экс-адвоката задержали сотрудники ФСБ и поместили под стражу. Согласно размещенной в базе данных Басманного суда Москвы информации, в СИЗО он находился до начала осени, а потом сбежал.

Лялина объявили в розыск. Радовался своей свободе аферист лишь два дня. Его снова задержали, отправили в следственный изолятор и возбудили уголовное дело по статье 313 УК РФ за побег из-под стражи. На данный момент новое уголовное дело в отношении Лялина направлено прокурору для определения подследственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве арестован известный адвокат Вадим Лялин.