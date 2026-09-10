ФСБ задержала сотрудника охраны посольства Великобритании за госизмену

Преступник собирал информацию о британских дипломатах с целью устроить теракт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали сотрудника охраны британского посольства в Москве по подозрению в работе на украинские спецслужбы. О поимке преступника сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
«В ходе контрразведывательной деятельности разоблачен агент Службы безопасности Украины гражданин Российской Федерации, являвшийся сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании в Москве», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что мужчина собирал сведения о сотрудниках посольства, в том числе личные данные и фотоматериалы, адреса проживания, информацию об автомобилях, графике встреч и поездок, а также системе безопасности и мероприятиях дипмиссии. Задания он получал от украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как «Апостол Дмитрий».
В ФСБ подчеркнули, что эти материалы киевский режим планировал использовать для подготовки терактов против британских дипломатов и посла страны, чтобы потом обвинить в этих преступлениях Россию. В ЦОС отметили, что СБУ таким образом намеревались втянуть в Лондон в прямое военное противостояние с Москвой, добиться новых поставок вооружений и введения ограничений.
«ФСБ России обращает внимание Великобритании и других спонсоров режима Зеленского на то, что ради самосохранения киевские власти готовы совершать диверсии и акты терроризма даже против своих стратегических союзников», — пояснили в ведомстве.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы. В ФСБ призвали граждан не вступать в контакты с украинскими блогерами и предупредили, что подобные связи могут расцениваться как государственная измена.
Ранее 5-tv.ru писал о задержании троих жителей Крыма, которых обвиняют в передаче украинской разведке данных о военных и нефтяных объектах, расположенных на территории России.
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