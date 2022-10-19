Докажи, если сможешь: клевету Манского на Михалкова установила экспертиза

Правовой деятель подчеркнул, что в судебной практике не так много уголовных дел про клеветнические высказывания.

Подробности уголовного дела о клевете на режиссера Никиту Михалкова раскрыл адвокат Павел Астахов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Я подтверждаю, что возбуждено уголовное дело, поскольку, когда вышло это интервью (режиссера Манского ведущей Собчак, прим.ред.) абсолютно разные люди были возмущены. Там приводятся сведения, которые совершенно не соответствуют действительности», — сказал Астахов.

Он добавил, что среди людей, кому были причинены так называемые морально-нравственные страдания, оказался Михалков. В частности, по словам Астахова, Манский заявил о том, что деньги на Московском международном кинофестивале, что возглавляет Никита Сергеевич, воруются практически полностью. Адвокат отметил, что после заявления Манского о готовности доказать свои слова в суде, они обратились к специалистам.

«Они проанализировали это выступление. Здесь нужны специальные знания — лингвистические, филологические, судебно-правовые. Дали заключение экспертизы о том, что, действительно, в этих высказываниях содержится состав преступления», — прокомментировал собеседник.

Астахов подчеркнул, что по клевете в судебной практике не так много уголовных дел, несмотря на то, что с клеветой сталкивается практически любой публичный человек. По словам адвоката, законодатель долгое время сурово не преследовал клеветников. С помощью клеветы, подметил Павел Александрович, можно уничтожать конкурентов, а еще она стала неплохим бизнесом.

К слову, правовой деятель упомянул, что некоторые псевдо-экологи обвинили Михалкова в том, что последний якобы вырубает лес. Ими было распространено огромное количество фейковых роликов. После всех проверок выяснилось, что это неправда. Более того, лесной массив не только не вырубался, а наоборот высаживался.

Астахов резюмировал, что дело Манского имеет прецедентный характер. В его высказываниях также усмотрен экстремистский характер. Они порочат деятельность государственных органов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Астахов дружил с певцом Дмитрием Хворостовским.