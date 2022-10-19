Путин заявил о введении военного положения в четырех новых регионах РФ

Военное положение вводится на территории новых российских регионов. Решение об этом президент России Владимир Путин объявил в ходе заседания Совбеза. Указ незамедлительно будет направлен на рассмотрение Совета Федерации.

«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации (Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях — Прим.ред.). Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума», — пояснил глава государства.

Путин напомнил, что подобный режим существовал на данных территориях еще до вступления в состав РФ. Поэтому данной решение является скорее приведение данного статуса под российскую юрисдикцию.

«Киевский режим отказался от переговоров и продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы», — подчеркнул глава государства.

Создаются бандподполья, со стороны Украины на нашу территорию засылаются диверсанты.

Военное положение в регионах РФ: что означает введение особого правового режима

Напомнил президент и о подрыве Крымского моста и пресечение российскими спецслужбами терактов в других регионах нашей страны, включая не только транспорт или места массового скопления людей, но и объекты ядерной энергетики. Кроме того, Путин особо отметил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей выразили свою принципиальную позицию — быть с Россией. Что ведет к определенным обязательствам об их защите.