Восемь стран ООН требуют расследования из-за биолабораторий в США

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Еще в марте российское Минобороны сообщило, что располагает сведениями о наличии американских биолабораторий на Украине.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andreas Arnold; 5-tv.ru

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Сразу восемь стран ООН, включая Россию и Китай, призвали применить Конвенцию о биологическом оружии в отношении США. Об этом сообщил замглавы российской делегации на Генеральной ассамблее ООН Константин Воронцов.

Речь идет о шестой статье этого документа: в ней говорится что государство — участник соглашения — имеет право подать в Совет Безопасности ООН жалобу на любую страну, если считает, что там разрабатывают биооружие. Такое заявление должно быть обоснованным и подкрепленным доказательствами. А далее Совбез решает, начинать ли расследование по этому поводу.

Напомню, еще в марте российское Минобороны сообщило, что располагает сведениями о наличии американских биолабораторий на Украине. По данным нашего ведомства, там проводили исследования в интересах Пентагона. Американцы эти обвинения долго отрицали, пока замгоссекретаря США Нуланд на слушаниях в Сенате не признала: биолаборатории на Украине были, исследования там проводили, и Вашингтон совместно с Киевом старается сделать так, чтобы материалы не попали в руки русским.

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