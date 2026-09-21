«Брат-2» не помог: почему Салтыкова долго не могла продать «знаменитую» квартиру

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Василиса Власова
Василиса Власова 44 0

Стоимость недвижимости оценивается в 110 миллионов рублей.

Ирина Салтыкова наконец продала квартиру из «Брата-2»

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Ирина Салтыкова спустя более пяти лет продала квартиру из «Брата 2»

Российская певица, бывшая солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова, спустя много лет продала квартиру в центре Москвы, в которой проходили съемки культового фильма «Брат-2».

Речь идет о 114 квадратных метрах на улице Пречистенке, которые Салтыкова приобрела еще в далеком 1997, задолго до легендарных съемок.

Сделка о купле-продаже состоялась еще в июне 2026 года.

Салтыкова тянула с продажей элитной недвижимости, потому что рассчитывала на выгодную сделку. Как отметила риелтор Кристина Томилина для РИА Недвижимость, квартира продавалась больше пяти лет и побила рекорды по размещению на рынке. По словам эксперта, собственница надеялась получить хорошие выплаты за звездную ценность квартиры, но этого так и не случилось. Томилина также уточнила, что еще одной причиной длительности сделки стала старая отделка.

Как отметил другой специалист Дмитрий Проскурин, найти клиентов, которые готовы переплатить только за возможность жить в интерьере фильма, практически нереально. На рынке также не делают наценку и за медийность продавца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров взыскал 26,6 миллиона с индивидуального предпринимателя, занимавшимся индивидуальным заказом певца, за дефектный камень в квартире. Иск звезды удовлетворили после проведенной экспертизы.

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