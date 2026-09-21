«Брат-2» не помог: почему Салтыкова долго не могла продать «знаменитую» квартиру

Ирина Салтыкова спустя более пяти лет продала квартиру из «Брата 2»

Российская певица, бывшая солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова, спустя много лет продала квартиру в центре Москвы, в которой проходили съемки культового фильма «Брат-2».

Речь идет о 114 квадратных метрах на улице Пречистенке, которые Салтыкова приобрела еще в далеком 1997, задолго до легендарных съемок.

Сделка о купле-продаже состоялась еще в июне 2026 года.

Салтыкова тянула с продажей элитной недвижимости, потому что рассчитывала на выгодную сделку. Как отметила риелтор Кристина Томилина для РИА Недвижимость, квартира продавалась больше пяти лет и побила рекорды по размещению на рынке. По словам эксперта, собственница надеялась получить хорошие выплаты за звездную ценность квартиры, но этого так и не случилось. Томилина также уточнила, что еще одной причиной длительности сделки стала старая отделка.

Как отметил другой специалист Дмитрий Проскурин, найти клиентов, которые готовы переплатить только за возможность жить в интерьере фильма, практически нереально. На рынке также не делают наценку и за медийность продавца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров взыскал 26,6 миллиона с индивидуального предпринимателя, занимавшимся индивидуальным заказом певца, за дефектный камень в квартире. Иск звезды удовлетворили после проведенной экспертизы.

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